L'office européen de police réalise un coup de filet immense et annonce ce mercredi 5 avril 2023 la fermeture de l'une des plus grandes plateformes de hackers au monde. Des millions d'identifiants et de comptes volés y étaient vendues sur le Darknet.

Plus de 17 pays impliqués et pas moins de 208 propriétés ont été perquisitionnées et se sont traduites par 119 arrestations au cours de cette opération "sans précédent" réalisée par le FBI et la police néerlandaise.

24 arrestations ont eu lieu au Royaume-Uni, selon l’agence britannique de lutte contre la criminalité, et 17 aux Pays-Bas, a précisé la police néerlandaise. Des actions ont également eu lieu dans des pays comme l’Australie, le Canada, les États-Unis et plus de 10 pays d’Europe, dont le Royaume-Uni.