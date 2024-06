Européennes : Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet

xxx

Le président de la République a prononcé une allocution, dimanche soir, en réaction aux résultats des élections européennes, marquées par une large victoire du Rassemblement national.

Emmanuel Macron a annoncé, dans la soirée du dimanche 9 juin, la dissolution de l'Assemblée nationale. Le chef de l’Etat a pris cette décision suite aux résultats des élections européennes marquées par la large victoire du Rassemblement National. Emmanuel Macron a annoncé que des élections législatives seront organisées le 30 juin et le 7 juillet.

« J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. Que la parole soit donnée au peuple souverain, il n'y a rien de plus républicain. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives, qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour, et le 7 juillet pour le second », a confié Emmanuel Macron.

Selon le chef de l’Etat, l'issue du scrutin européen « n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe », « la montée des nationalistes et des démagogues est un danger pour notre nation ».

Marine Le Pen a réagi suite à cette annonce :

« Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives ».

En cas de victoire aux législatives, Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre.

Selon François Bayrou, « Le président de la République prend ses responsabilités. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire de notre pays. Il prend ses responsabilités et il dit aux Français : je vous donne le choix pour l'avenir ».