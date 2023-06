Européennes 2024 : Nicolas Dupont-Aignan annonce une liste «Debout la France»

Le député de l'Essonne indique que Florian Philippot ou Michel Onfray pourraient se présenter sous ses couleurs.

Nicolas Dupont-Aignan entend continuer de faire vivre son parti. Invité du «Grand Rendez-vous» Europe 1-Les Échos-CNews dimanche, le souverainiste a annoncé qu'il y aurait une liste «Debout la France» aux élections européennes de 2024. «Il y aura une liste Debout la France, une liste souverainiste, gaulliste, pour l'indépendance du pays», a précisé le député de l'Essonne, après une décision prise samedi en Conseil national, et avant la présentation du projet prévue le 30 septembre prochain.

Le député DLF, qui ne souhaite «pas obligatoirement mener» cette liste, «aimerait que ce soit une autre personnalité» qui l'emmène, comme pourquoi pas Florian Philippot, président des «Patriotes», ou encore le philosophe Michel Onfray.

Selon Nicolas Dupont-Aignan, «il n'y a personne aujourd'hui qui va à la cause du problème et dit que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité, d'immigration, de chômage, de pouvoir d'achat, d'écologie, c'est parce que la France a perdu toute indépendance et toute liberté d'action.» «Le RN ne le dit plus», a-t-il ajouté, estimant «il n'y a pas aujourd'hui sur l'échiquier politique un projet cohérent de libération de la France.»

«Si on veut rétablir la sécurité et maîtriser l'immigration, il faut rétablir les postes-frontières», a-t-il aussi déclaré, car «si on ne veut plus se faire égorger dans notre pays, il faut réagir, il faut des frontières».