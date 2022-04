Etats-Unis : McKinsey a travaillé en même temps pour l'industrie pharmaceutique et pour le régulateur qui contrôle les médicaments

Selon le New York Times, Jeff Smith, associé de l'influent cabinet de conseil McKinsey & Company, a accepté une mission très sensible en décembre 2017. Le fabricant d'opioïdes Purdue Pharma, en difficulté financière, souhaitait réorganiser ses activités, et un dirigeant a contacté le Dr Smith. .

Au cours des semaines suivantes, il s'est rendu dans les bureaux de Purdue à Stamford, Connecticut, rencontrant et dînant avec des cadres. Son équipe a examiné les plans d'affaires et évalué de nouveaux médicaments qui, espérait Purdue, aideraient l'entreprise à sortir de l'agitation associée à OxyContin, son analgésique addictif qui, selon les experts médicaux, a contribué à déclencher l'épidémie d'opioïdes qui a tué des milliers d'Américains.

Mais la réorganisation de l'entreprise n'était pas la seule mission du Dr Smith à l'époque. Il aidait également la Food and Drug Administration à remanier son service qui approuve les nouveaux médicaments – le même bureau qui déterminerait le sort réglementaire de la nouvelle gamme de produits proposés par Purdue.

L'histoire du travail simultané du Dr Smith pour Purdue et son régulateur fédéral est racontée par des dossiers internes de McKinsey non divulgués auparavant. Plus largement, ils contiennent la preuve d'un pare-feu poreux entre le travail du cabinet de conseil pour les entreprises privées et pour les autorités qui les contrôlent.

Depuis 2010, au moins 22 consultants McKinsey ont travaillé à la fois pour Purdue et la FDA, certains en même temps, selon le rapport de 53 pages du comité parlementaire rédigé par sa majorité démocrate.