Etats-Unis : Joe Biden a « l'intention » d'être candidat à sa réélection en 2024

Joe Biden le 21 octobre 2022.

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que, bien qu'il n'ait pas pris de décision formelle concernant sa candidature à la réélection en 2024, il a « l'intention » de se représenter.

« La raison pour laquelle je ne répond pas sur le fait de me présenter officiellement ou non, c'est qu'une fois que je porte ce jugement, toute une série de règlements entrent en jeu et je dois être - je dois me traiter comme un candidat à partir de ce moment-là. Je n'ai pas pris cette décision formelle, mais j'ai l'intention de me représenter. Et nous avons le temps de prendre cette décision », a déclaré Joe Biden sur MSNBC lors d'une interview.

À la question de savoir si son épouse, Jill Biden, était favorable à ce qu'il se représente, il a sous-entendu qu'elle l'était. « Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m'en détourner », a-t-il répondu.

À 79 ans, Joe Biden est déjà le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis et, comme CNN l'a déjà rapporté, son emploi du temps public a déjà suscité des questions sur l'ampleur de la campagne qu'il mènerait s'il se présentait. La question de son avenir politique sera donc au centre des préoccupations des démocrates après les élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles le parti se bat pour conserver le contrôle du Congrès.

Le mois dernier, Joe Biden a déclaré qu'il était « beaucoup trop tôt » pour décider s'il se représenterait à la présidence en 2024, ouvrant la porte à la possibilité de ne pas briguer un autre mandat.

À Lire Aussi

Cette nouvelle crise des dettes souveraines dans les pays émergents qui plane sur l’horizon mondial