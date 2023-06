Etats-Unis : inculpé pour détention illégale de documents classifiés, Donald Trump plaidera non coupable

L'équipe de campagne de Donald Trump, ancien président américain et candidat à l’investiture républicaine dans la course à la Maison Blanche pour 2024, a annoncé qu'il s’exprimera mardi 12 juin au soir, depuis l’un de ses terrains de golf dans le New Jersey, après sa première comparution devant le tribunal fédéral de Miami (Floride), en vue de répondre aux accusations qui pèsent contre lui. Il est inculpé de 37 chefs d’accusation dont "rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale", "faux témoignage" et "entrave à la justice". Il aurait notamment emporté avec lui des milliers de documents dont certains confidentiels en quittant la Maison Blanche, contre la loi qui impose qu'il les confie aux Archives Nationales, et d'avoir refusé les demandes de régularisation de cette situation adressées par le FBI.

Toujours très offensif comme à son habitude, M. Trump conteste vigoureusement les accusations : selonses proches, les documents qu'il aurait ommis de remettre aux autorités en quittant son poste ne sont rien d’autre que des « notes » personnelles ou des documents déclassifiés. L'une de ses avocates, Alina Habba, a communiqué sur Fox News sur la stratégie de l'ex-président qui compte plaider non-coupable dans cette affaire.

La situation, inédite pour un ancien locataire de la Maison Blanche, a provoqué une tempête médiatique, sans que les conséquences politiques soient aisément prévisibles pour Donald Trump, l'homme ayant bâti son succès politique sur la polémique et l'outrance. Toujours favori de la primaire des républicains, M. Trump avait énoncé lorsqu'il était en poste sa théorie de la "5th avenue", selon laquelle il aurait pu sortir sur cette avenue et tirer avec une arme à feu sur un passant sans que ses partisans ne l'abandonnent.

Un sondage ABC News/Ipsos rendu public dimanche révèle d'ailleurs des sentiments ambivalents dans la population américaine : 47 % d’un échantillon de 910 Américains interrogés en fin de semaine jugent les accusations "motivées politiquement" pour lui nuire, contre 37 % qui ne le pensent pas. Mais les mêmes personnes pensent à 61 % des sondés que ces poursuites sont "très graves" (42 %) ou "assez graves" (19 %), dont 38 % de républicains. De quoi emporter sa candidature pour 2024 ?