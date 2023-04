Etats-Unis : 18.000 vaches sont mortes dans l’explosion d’une ferme géante au Texas

Une vache dans un champ au Texas aux Etats-Unis (image d'illustration).

Une forte explosion et un incendie ont ravagé cette semaine la ferme laitière Southfork, près de la ville de Dimmit, dans la région texane du Panhandle.

Près de 18.000 vaches sont mortes dans l’explosion d’une exploitation laitière au Texas, dans le Sud des Etats-Unis, ont annoncé ce jeudi 13 avril les autorités. Une personne a aussi été blessée. Une explosion et un incendie ont ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, la ferme laitière Southfork, située près de la ville de Dimmit, dans la région texane du Panhandle.

Un système d’évacuation du fumier des étables, en surchauffe, aurait pu faire exploser le méthane contenu dans cette gigantesque exploitation. Une enquête a été ouverte.

« Il s’agit de l’incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l’histoire du Texas et l’enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps », a déclaré le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué.

Le shérif du comté de Castro, Sal Rivera, a déclaré à la chaîne CBS d’Amarillo qu’un système d’évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en « surchauffe ». Il a précisé que le méthane a pu « s’enflammer et se répandre ensuite avec l’explosion et l’incendie ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la catastrophe.