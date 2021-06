Kamala Harris

« Ne venez pas. Ne venez pas », a déclaré Kamala Harris, la vice-présidente américaine, depuis le Guatemala. « Si vous venez à notre frontière, vous serez renvoyés », a lancé la vice-présidente américaine lundi 7 juin, s’adressant aux candidats à l’immigration. Les Etats-Unis vont « continuer d’appliquer leurs lois et sécuriser leurs frontières » souligne l'Opinion.

La vice-présidente américaine, chargée du dossier de l’immigration clandestine, fait sa première tournée internationale en Amérique centrale., et elle devait rencontrer aujourd'hui le président mexicain.

Le nombre de migrants sans papiers arrêtés à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis a atteint en avril son plus haut niveau depuis 15 ans. Parmi ces plus de 178.600 migrants dont des mineurs arrivés seuls, 82 % venaient du Mexique et du « triangle nord » de l’Amérique centrale : Guatemala, Honduras et Salvador.