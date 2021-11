Etats-Unis : huit morts et 300 blessés lors d'un mouvement de foule lors d'un festival de musique

Le rappeur Travis Scott lors de l'édition 2019 du festival Astroworld.

Au moins huit personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées lors d'un mouvement de foule au festival Astroworld, vendredi soir à Houston (Texas). Le drame a eu lieu lors d'un concert de Travis Scott, fondateur de l'évènement.

Le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a annoncé ce bilan lors d'une conférence de presse tard dans la soirée, qualifiant la soirée de "tragique" pour la ville. Il a estimé le nombre de personnes présentes dans le festival à 50 000 personnes et a déclaré que les troubles ont commencé peu après 21 heures. "La foule a commencé à se comprimer vers l'avant de la scène, ce qui a provoqué un mouvement de panique et des blessures. Les gens ont commencé à tomber et à perdre connaissance, ce qui a créé une panique supplémentaire", a déclaré M. Peña, entouré de représentants de la police et des pompiers.

L'alerte été déclenché à 21 h 38, a-t-il précisé. Peu après, son équipe a transporté 17 patients à l'hôpital, dont 11 étaient en arrêt cardiaque. Les organisateurs d'Astroworld avaient installé une tente médicale sur place, mais M. Peña a déclaré que le personnel du festival a été "rapidement dépassé" par la situation, ce qui a conduit son équipe à intervenir et à envoyer jusqu'à 50 unités.

"Nous avons au moins huit décès confirmés ce soir et plusieurs blessés", a-t-il indiqué. Un enfant de 10 ans figurerait parmi les morts. Il y aurait plus de 300 personnes blessées au total, ont précisé les autorités en comptant des éraflures et les contusions mineures dénombrées sur l'ensemble de la journée.

Les vidéos partagées sur les médias sociaux montrent des scènes de chaos. En début de soirée, lors d'un autre incident, des centaines de spectateurs ont renversé des barricades en acier et traversé la sécurité pour accéder au concert. Plus tard, alors que la tragédie est déjà en cours, on peut voir du personnel médical transporter des jeunes sur des brancards et tenter de réanimer d'autres personnes. Un clip montre Scott encore sur scène alors que plusieurs spectateurs tentent d'informer les agents de sécurité de l'urgence.