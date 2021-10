Etat de droit : le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, accuse l'Union européenne de chantage

La Pologne et l'Union européenne sont engagées dans une bataille judiciaire sur la question de la reconnaissance de la primauté du droit communautaire. La Pologne s’expose à des sanctions clairement formulées par Ursula van der Leyen. Les 36 milliards de subventions prévus dans le plan de relance polonais sont pour le moment gelés par Bruxelles.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, n’entend pas céder sur sa réforme judiciaire malgré les possibles sanctions. Il a également confirmé que la Pologne avait vocation à rester dans l'Union européenne. Il a rejeté l'idée d'un "Polexit".

Mateusz Morawiecki a dénoncé un "chantage". Il est venu s’expliquer devant l’hémicycle à Strasbourg. "Ce langage des menaces ou de la coercition" n’est pas "la base de la démocratie", selon le Premier ministre polonais. Le dirigeant conservateur a réitéré l’idée que la Constitution polonaise reste "la loi suprême".

La réforme judiciaire menée par le gouvernement polonais et la remise en cause de la primauté de droit européen remettent "en cause les fondations de l’Union européenne", redoute Ursula van der Leyen.

La Cour de justice européenne a été saisie par la Pologne et la Hongrie, qui contestent le mécanisme liant le respect de l’Etat de droit au versement des fonds européens. Mais elle pourrait aussi être saisie par la Commission si la Pologne s’entête, avec des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de vote du pays au Conseil.

L'affrontement au Parlement européen fait suite à une décision d'un tribunal polonais qui a rejeté des éléments clés du droit communautaire. Ursula von der Leyen a déclaré qu'elle agirait pour empêcher la Pologne de saper les valeurs de l'Union européenne.