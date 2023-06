Des individus isolés, Photo d'illustration AFP

Les citoyens européens - ou, à tout le moins, certains d’entre eux - font désormais face à un sentiment de solitude poussé. Mais dans quel pays manque-t-on le plus d'interactions sociales ?

D’aucuns n’hésitent pas à blâmer l’épidémie de coronavirus Covid-19 ; ainsi que toutes les mesures sanitaires qui ont pu être engagées pour limiter la propagation de l’épidémie. Depuis le premier confinement, nombreux sont les citoyens européens qui se sentent seuls, semble-t-il. Tant et si bien, informe Euronews, que l’Union européenne planche désormais sur un nouveau projet pilote visant à surveiller le degré de solitude ressenti par les uns et les autres ainsi qu’à lutter contre toute pénurie “d'interactions sociales significatives”, font savoir nos confrères.

Le sujet peut potentiellement prêter à sourire, dès lors qu’on oublie le véritable impact sanitaire de la solitude. “La solitude n’est pas seulement un problème privé et individuel”, rappelle en effet le rapport commandité par la Commission européenne. Et les experts de poursuivre, sans appel : il s’agit d’un problème qui peut “entraver la cohésion sociale et doit être considéré comme un problème social”. Dès lors, il importe de le traiter comme tel, affirment-ils encore.

Force est de constater, cependant, que tous les pays de l’Union n’y sont pas aussi sensibles. Ainsi, au Pays-Bas, en Espagne, en Slovénie, en République Tchèque en Croatie ou en Autriche, le problème n’est pas particulièrement marqué. Seuls 9 à 10% des populations locales disent ressentir un sentiment de solitude constant, d’après l’étude menée à l’échelle de l’UE sur un échantillon de 25 000 individus. En Allemagne, en Lituanie, au Portugal, mais aussi en Finlande, en Belgique, en Italie, en Hongrie ou en Slovaquie, ce pourcentage de la population grimpe entre 12 et 13%.

D’autres pays apparaissent plus touchés par ce danger : c’est le cas notamment de l’Estonie, de la Suède, du Danemark ou de la Pologne, mais aussi de la Roumanie, où le taux de solitude ressenti s’élève à 14 ou 16% de la population globale selon les cas. C’est aussi à cette catégorie qu’appartient la France.

Enfin, la Lettonie, la Bulgarie et la Grèce affichent un taux de solitude ressenti entre 16 et 17%. Il n’y a guère que l’Irlande où celui-ci est plus élevé : il grimpe alors à 20%.