L'arnaque du siècle

Regroupées dans le Collectif d’aide aux victimes d’influenceurs (AVI), une centaine de personne ont déposé plainte pour "escroquerie en bande organisée et abus de confiance". Les influenceurs Marc et Nadé Blata sont visés par deux affaires liées à des NFT et du trading en ligne.

"Marc Blata est certifié sur Instagram. Il a beaucoup de followers. Je l’ai vu dans l’émission de Cyril Hanouna. Ça donne une certaine crédibilité." s'est expliquée une des victimes qui a perdu un peu plus de 1000 euros l'année passée.