Eric Coquerel (LFI) est élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale

Eric Coquerel (LFI) a été élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Eric Coquerel a été élu à la tête de la prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale ce jeudi. Le représentant de La France insoumise a été élu au troisième tour de scrutin par 21 voix contre 11 pour le candidat du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, et 9 pour la candidate des Républicains (LR) Véronique Louwagie, élue dans l'Orne.

Eric Coquerel était déjà membre de la commission des finances lors de la précédente législature.

Traditionnellement, la présidence de cette commission est dévolue à un député de l'opposition et la majorité ne prend pas part au vote, ce qu'avait confirmé Elisabeth Borne la semaine passée.

Elu pour la première fois à l'Assemblée nationale en 2017, Eric Coquerel, a été très largement reconduit le 19 juin dernier avec 71,69% des voix face à la candidate d'Ensemble Jeanne Dromard.

Précédemment, le parlementaire a été conseiller régional d'Ile-de-France entre 2010 et 2017 et coordinateur du Parti de Gauche avec Danielle Simonnet, nouvelle députée insoumise de Paris, entre 2014 et mars 2021.