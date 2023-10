Entre LR et RN, le cordon sanitaire « est très très loin », selon Bruno Retailleau

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat

Les Républicains assument ne plus s’en tenir au concept de « cordon sanitaire » alors qu’ils s’apprêtent à voter plusieurs textes du Rassemblement national.

Alors que le Rassemblement national (RN) s’apprête à tenir une niche parlementaire le 12 octobre, Les Républicains (LR) ont annoncé voter trois des sept textes présentés par les députés marinistes. La position est assumée le chef de file des LR au Sénat, Bruno Retailleau.

Selon lui, le coupable de la dégradation du front républicain est tout trouvé : Emmanuel Macron. Pour preuve, les rencontres de Saint-Denis, qui l’aurait de facto « fait rentrer dans l’arc républicain ». « La macronie lui a tressé des couronnes de laurier », a-t-il même jugé.

Bruno Retailleau estime par ailleurs que le vote de ses collègues députés est en phase avec les « convictions » du parti. Ainsi, ils s’apprêtent à approuver l’interdiction de l’écriture inclusive dans l’enseignement et l’administration, la suspension des allocations familiales pour les parents d’enfants délinquants et le renforcement du contrôle des déclarations de minorité des étrangers, notamment via des tests osseux.