Engin explosif découvert dans la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse : le suspect a été arrêté

La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été évacuée en pleine messe après qu'un homme a déposé un colis contenant un engin explosif artisanal.

Un homme a déposé un colis contenant un engin explosif amateur, dans la matinée de ce vendredi 8 avril, devant l'autel de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. L’individu recherché a pu être arrêté à la mi-journée par les policiers, selon des informations de La Dépêche du Midi.

Les forces de l'ordre, mobilisées en nombre, ont découvert un engin explosif « très amateur » dans le colis.

C'est la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de la police judiciaire qui est intervenue. L'homme a été placé en garde à vue.

La Dépêche du Midi a pu récupérer des images de vidéosurveillance permettant de voir à quoi ressemblait le suspect activement recherché. Elles confirment que l'homme portait une casquette grise et un masque chirurgical clair.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé depuis Paris sur la situation à Toulouse :

« Ce matin, vers 08h30, des fidèles de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse ont signalé qu'un individu avait déposé un colis devant l'autel de la cathédrale durant la messe. A ce stade des informations disponibles du ministère de l'Intérieur, aucune revendication n'aurait été proférée. Dans sa fuite, l'individu aurait bousculé le sacristain, qui n'a cependant pas été blessé. (…) La cathédrale a alors été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité autour de cette cathédrale a été immédiatement mis en place par les forces de l'ordre et les démineurs ont aussitôt été engagés. Aucune victime n'est à déplorer. Un colis s'apparentant à un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu, a été découvert et a été neutralisé par les services du ministère de l'Intérieur. Je remercie l'ensemble des services de l'État, pour la rapidité de leur intervention dans des circonstances extrêmement délicates. Ce matin, j'ai rappelé la plus grande vigilance à l'ensemble des préfets et des services de gendarmerie dans cette période de fêtes religieuses ».

Selon La Dépêche du Midi, la nature de l'engin explosif, « très amateur », fait pencher la police vers l'acte d'un déséquilibré.

La piste terroriste n'est pas retenue à ce stade, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. La police judiciaire est chargée de l'enquête.

Les démineurs ont découvert que l'un des deux colis abandonné par l'homme contenait un engin explosif « très amateur » : une bonbonne dans laquelle se trouvait notamment de l'acide, mais sans dispositif de mise à feu.