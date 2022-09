«Endoctrinement des élèves» : Pap Ndiaye qualifie Eric Zemmour de «professionnel de la polémique»

Pap Ndiaye

"Il se passe des choses graves à l'Education nationale depuis des années. Ce n'est pas seulement l'effondrement du niveau, ce n'est pas seulement la violence, mais aussi une propagande qui endocrine nos enfants." a déclaré Eric Zemmour interrogé à l'occasion de l'université de son mouvement.

Éric Zemmour a demandé à ses supporters de créer un « réseau national de parents vigilants » censé « signaler les aberrations dont sont victimes ses enfants à l’école », notamment sur les questions de genre qui font l’objet de polémiques récurrentes alimentées par la droite et l’extrême droite.

Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation, a estimé ce lundi sur France info que ce « sont les propos d’un professionnel de la polémique qui ne songe pas à l’intérêt des enfants, mais qui songe à sa carrière politique, d’ailleurs mal en point ». Et d’ajouter: "Ça ne m’intéresse pas ".

Le ministre a précisé "Enseigner l'éducation à la sexualité et lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons est un moyen de donner à chacun les clés de sa réussite. Il n'est pas question de théorie du genre : ceux qui me prêtent cette ambition se trompent."