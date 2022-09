En un an, le prix du pain a augmenté de 18% en Europe

Avec l’explosion des prix de l’énergie et des matières premières suite à l’invasion de l’Ukraine, le pain subit l’inflation de plein fouet. Ces deux pays sont d'importants exportateurs de céréales, de blé, de maïs, d'oléagineux et d’engrais, ce qui fait flamber les cours.

« Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport à août 2021, où le prix du pain était en moyenne 3% plus élevé qu'en août 2020 » commente l'institut officiel des statistiques de la Commission européenne.

En Hongrie, l'augmentation annuelle dépasse les 66%. Elle est supérieure à 30% dans de nombreux pays de l'Est comme la Lituanie, la Pologne, la Croatie ou encore l’Estonie.

En France, où l'inflation globale est plus maîtrisée qu'ailleurs en Europe, la hausse du prix du pain est plus contenue: +8,2%. Seules la Norvège et la Suisse font mieux avec +8,1% et +3,9%.

Pourtant, dans l’Hexagone, il y a de quoi s’inquiéter. « En imaginant le pire, avec des factures multipliées par 10, il peut y avoir 20 à 30% d'augmentation, pas seulement de la baguette, mais sur tous les produits, sinon les entreprises ne passeront pas. Cela ne passera pas au même prix donc on est vraiment très inquiets », explique Dominique Anract, boulanger et président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française à nos confrères de RMC.