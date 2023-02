En soutien aux migrants, le maire de Bordeaux inaugure une exposition de SOS Méditerranée

Présent à l'inauguration, François Thomas, président de l'antenne française de l'association, explique que « le sauvetage en mer est un devoir moral avant d'être une obligation légale ».

Une nouvelle exposition gratuite est présentée à la maison écocitoyenne de Bordeaux, sur les quais, depuis ce mercredi et jusqu'au 11 mars. Avec plusieurs photographies prises sur les navires de SOS Méditerranée, l'idée est de « rendre le plus concret possible » le travail mené par cette association, explique Pierre Hurmic. Pour le maire de Bordeaux, « soutenir SOS Méditerranée, c'est incontestablement redonner de l'espoir et on en a besoin ».

Présent à l'inauguration, François Thomas, président de l'antenne française de l'association, explique que « le sauvetage en mer est un devoir moral avant d'être une obligation légale ». Il rappelle que SOS Méditerranée a déjà secouru 37.352 personnes depuis sa création, avec toujours trois missions : « sauver, protéger, témoigner ». Par cette exposition mettant en avant les femmes, François Thomas espère réaliser cette troisième mission et « remettre de l'humain dans une tragédie qui dérange aux portes de l'Europe ».

Tout comme le département, qui va allouer 50.000 euros à SOS Méditerranée, non sans s'attirer quelques critiques, la ville de Bordeaux subventionne l'association à hauteur de 10.000 euros par an, rappelle Pierre Hurmic. Un financement qui va de pair avec cette exposition. « Il est important de montrer qu'on est dans l'humain, que ce sont des femmes et des enfants sur le point de se noyer » qui sont secourus, rappelle l'édile. « On n'est pas dans la théorie. »

Cette exposition « montre la réalité des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale », et fait donc le choix de porter le regard « sur les femmes secourues, les femmes qui sauvent et les femmes qui témoignent ». Des photographies pour célébrer « le pouvoir d'agir » des femmes, à travers différents prismes : « celui de femmes en exil, de femmes humanitaires, de femmes bénévoles, de femmes sauvées et de femmes qui leur tendent la main », précise SOS Méditerranée.