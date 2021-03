Olivier Duhamel

« Olivier a beaucoup hésité entre une interview à la presse et un livre. Il a finalement opté pour l'écriture ; son but n'est pas de régler ses comptes mais de livrer sa vérité », confie aujourd'hui l'un de ses proches, sous couvert d'anonymat, cité par Le Point, qui écrit que le manuscrit serait bien avancé, et que des contacts auraient été pris avec des éditeurs parisiens.

L'hebdo rappelle que tiré à 225 000 exemplaires, "La Familia Grande", le témoignage de sa belle-fille, Camille Kouchner, qui l'accuse d'inceste est un succès de librairie. Il est publié au Seuil, la maison qui avait publié auparavant plusieurs ouvrages du politologue.

Mais"La publication d'un tel ouvrage ne va pas de soi, vu la gravité des faits auxquels il entend répondre, d'autant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur les suites qu'elle pourrait leur donner" conclut Le Point.