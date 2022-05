En 2021, le montant des dons aux associations a augmenté de 4,5%

Billets

Selon le baromètre de France générosités cité par Le Parisien, après une année 2020 record, les dons aux associations sont en progression de 4,5 % en 2021.

France générosités est le syndicat professionnel des associations et fondations qui font appel à la générosité du public. Sa mission est de "défendre les intérêts des organismes faisant appel aux générosités et de promouvoir la philanthropie en France".

En 2021, 40 % des montants des dons reçus par les associations et fondations ont été faits par prélèvement automatique (contre 34 % en 2012) et ces dons ont connu une croissance de plus de 8 % entre 2020 et 2021.

« C’est un moyen de fidéliser, de créer un attachement à une association. Surtout c’est un système qui évite de relancer le donateur, et pour lui c’est aussi un moyen de ne pas y penser, et de résilier très facilement s’il le souhaite », souligne Nolwenn Poupon, directrice des études et de la communication chez France générosités.

Les donateurs sont plus généreux, mais ils peinent à se renouveler. Entre 2011 et 2021, le nombre de philanthropes a chuté de 9 % ajoute Le Parisien.