Mairie

Tags insultants devant leurs domiciles, menaces de mort, agressions physiques… En 2020, les élus ont été visés à 1 276 reprises. Il s'agit d'une hausse de 200 % par rapport à 2019 selon France Info.

"L'Association des maires de France (AMF) constate que le phénomène augmente depuis plusieurs années déjà. Plus de 500 maires ou adjoints et 60 parlementaires ont été agressés physiquement en 2020. Dans ce contexte particulier, les actions se "personnalisent", avec notamment 68 domiciles d'élus et 63 véhicules privés visés, ce qui inquiète le ministère de l'Intérieur" ajoute France Info.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président de l'AMF, François Baroin, ont écrit aux 35 000 maires pour les inciter à suivre une formation auprès de 350 négociateurs de la gendarmerie formés par la cellule négociation du GIGN explique France Info.