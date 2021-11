Emmanuel Macron

L’épidémie redémarre, Emmanuel Macron reprend la parole. Comme au plus fort de la crise sanitaire, c’est dans le cadre d’une allocution solennelle que le président de la République doit s’adresser aux Français, ce mardi soir à 20 heures souligne Le Figaro.

Le chef de l’État a préparé son intervention de ce soir, le week-end dernier à Honfleur (Calvados) où il se rend tous les ans avec son épouse pour la Toussaint écrit le Figaro.

Emmanuel Macron "doit valider ses derniers arbitrages mardi matin en Conseil de défense sanitaire. Principale question: soumettre ou pas l’octroi du passe sanitaire à la troisième dose de vaccin. «Nous (y) réfléchissons», a indiqué Jean Castex vendredi en promettant une «réponse bientôt». Cela pourrait supposer d’élargir le public éligible au-delà des plus de 65 ans et des personnes atteintes de comorbidités."

Selon Le Figaro, "tout va pour le mieux sur le plan économique: la croissance est attendue à plus de 6 % en 2021, et le taux de chômage est au plus bas. (...) Il n’empêche, le doute subsiste sur l’ampleur de la cinquième vague. "