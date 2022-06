Edouard Philippe

Paris Match est allé dans le Bas-Rhin, et le Haut-Rhin pour suivre Edouard Philippe (en campagne depuis le 14 mai – il a démarré à Montbrison –, le Havrais a visité 40 circonscriptions, rencontré 80 candidats, enregistré 50 vidéos, écrit 90 mots de soutie). Le magazine l'a fait poser au Havre, assis au bord du port, pantalon blanc, chemise bleue ouverte, mocassins sans chaussettes "un opticien qui lui offre une paire de lunettes lui dit "Monsieur Philippe, on compte sur vous pour 2027" "Moi aussi" réplique-t-il sans se démonter".

Et méthodiquement Edouard Philippe construit son parti : "On avait rien à l'automne. Nos amis nous tiraient dessus. Aujourd'hui, on a des bureaux et 420 comités locaux. On va avoir un groupe à l'Assemblée." explique le patron d'Horizons.

"Je ne serai pas surpris que le président comprenne bientôt que ce n'est pas forcément de moi qu'il devra se méfier en termes de loyauté" prédit l'ancien Premier ministre cité par Paris Match.

Mais il pense qu'il faut être "prêt pour se lancer dans l'aventure présidentielle". C'est clair et net.