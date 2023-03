Les réformes et les blocages coûtent cher à Emmanuel Macron. En 2 mois, la proportion de Français qui ne lui font pas confiance est passée de 57 à 70 %. Le constat est d'autant plus édifiant chez les personnes qui ne lui "font pas du tout confiance". Ils sont désormais 50%, soit plus 9 points en un mois. La dernière fois que sa cote de confiance avait été aussi basse remonte à avril 2018, lors de l'épisode gilets jaunes.

Et ce n'est pas la cote de confiance de sa 1ère ministre qui pourrait combler ce manque, elle n'est plus qu'à 21%, enregistrant une perte de 6 points après l'utilisation du 49.3