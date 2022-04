Emmanuel Macron refuse les invitations de France 2 avant le 1er tour, ses journalistes protestent

SdJ France 2

La Société des Journalistes de France 2 a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour s'étonner de ses refus de venir s'exprimer sur cette chaîne :

"Depuis des mois, France 2 est la seule chaîne généraliste à consacrer autant de temps au débat, aux propositions et à l'analyse de cette campagne présidentielle, à travers les reportages de nos journaux télévisés, « 20h22 », la grande interview politique régulière programmée dans la foulée du journal de 20 heures, ou encore « Les 4 Vérités », rendez-vous quotidien de « Télématin »"

"Avec « Élysée 2022 », nous somme les seuls à proposer, depuis des semaines, un rendez-vous hebdomadaire et en prime-time sur la campagne, réunissant près de 2 millions de téléspectateurs"

"Vous vous êtes pourtant rendu chez nos confrères de plusieurs autres antennes privées et publiques. Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n'ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne ? Vous qui avez pour projet de supprimer la redevance, et donc de priver l'audiovisuel public de son principalmoyen de subsistance et d'indépendance, pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2 ?"

Selon Le Parisien, il y aurait "un problème d'agenda". « On a fait des choix, comme on n’a pas fait BFM ou CNews, par exemple », nous indique son entourage. Son staff assure également qu’il n’y a « aucun problème avec France 2, ni avec le service public ». Il y a dix jours, il répondait aux questions de Francis Letellier, dans « Dimanche en politique », sur France 3. Et il s’était rendu la même semaine sur le plateau de « Outre-mer 2022 », le rendez-vous présidentiel d’Outre-mer La 1ère." ajoute Le Parisien