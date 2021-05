Emmanuel Macron n'a pas été surpris par les "jacqueries" des Gilets Jaunes

Emmanuel Macron

Dans une longue interview au magazine trimestriel Zadig, "Emmanuel Macron revient sur la crise des gilets jaunes : "il s’agit d’un retour de la violence dans la société. On retrouve un des fondamentaux de notre vieux pays, fait de jacqueries. Cette idée que, lorsque la colère et la peur se nouent, tout devient possible."

Le président estime que la crise des gilets jaunes est aussi celle des classes moyennes qui "forment le socle politique et social de nos démocraties depuis le XVIIIe siècle, et disent aujourd’hui: 'Vous nous avez abandonnées. Il n’y a plus d’histoire et de perspective de progrès pour nous.'"

Emmanuel Macron parle des Français installés à la campagne, en périphérie des grandes villes, obligés d'utiliser leur voiture. "On vous dit soudainement: 'Cette vie, ces trajets, on va les taxer fort ; si vous voulez échapper à cela, il faudra réduire les déplacements… (...) Les gens forcément deviennent fous!"