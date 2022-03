Emmanuel Macron

Pour Le Monde : "Le chef de l’Etat est réellement entré en campagne, jeudi, avec la présentation de son programme à Aubervilliers. Après un quinquennat de crises, le candidat réformateur de 2017 se veut aujourd’hui protecteur, sans renier ses fondamentaux en matière de libéralisme économique."

"Vingt-quatre jours avant le scrutin du 10 avril, Emmanuel Macron a longuement détaillé les grandes lignes du projet qu’il «soumet» aux Français pour le nouveau mandat qu’il brigue. Oublié, le disruptif qui avait fait la force de sa candidature en 2017, place à la gestion et la stabilité avec le prolongement et l’approfondissement des réformes déjà en place ou déjà présentées" analyse Le Figaro.

"C’est une promesse qui traverse bon nombre des mesures ou des grands axes dévoilés jeudi par le candidat Emmanuel Macron. C’est aussi un des échecs majeurs du quinquennat qui s’achève du président Emmanuel Macron. Cette promesse du candidat peut se résumer à son slogan : «Avec vous», derrière lequel se cacherait une «nouvelle méthode démocratique» plus horizontale, reposant sur plus de concertation avec les élus, les acteurs de terrain, la société civile…" estime Libération.

Si des Français se demandaient ce qui pousse Emmanuel Macron à se représenter devant eux pour un second mandat, ils ont la réponse : le Président-candidat propose essentiellement de « poursuivre » ou de « continuer » ce qui a été fait depuis cinq ans. Les deux verbes ont été répétés plus de 50 fois en une heure trente, diffusant l’impression tenace que le scrutin des 10 et 24 avril n’est, pour le chef de l’Etat en poste, qu’une formalité administrative. « Si les Français me font confiance », répétait-il machinalement sur chaque sujet, comme s’il s’agissait d’une condition dont il ne doute pas qu’elle sera remplie." juge L'Opinion.

"Le président-candidat a dévoilé jeudi son projet présidentiel axé sur l'indépendance de la France, le plein-emploi, le « travailler plus », l'éducation et la santé. Il a proposé la création de France Travail pour remplacer Pôle emploi et avancé deux grands chantiers pour l'école et la santé. Il en coûtera 50 milliards d'euros par an, dont 15 milliards de baisses d'impôts" résument Les Echos.