Emmanuel Macron effectuera son premier déplacement officiel à Berlin pour son nouveau mandat

Emmanuel Macron se rendra ce lundi à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, selon des informations de 20 Minutes. Ce premier déplacement depuis sa réélection et son investiture, sera l’occasion de marquer "la force du couple franco-allemand", a annoncé l’Elysée ce jeudi.

Emmanuel Macron se rendra en Allemagne après avoir participé à la Journée de l’Europe, au Parlement européen à Strasbourg, où se tiendra la cérémonie de clôture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, un an après son lancement.

Avec Olaf Scholz, Emmanuel Macron va aborder "les questions liées à la guerre en Ukraine et aux enjeux de souveraineté européenne", en particulier "sur les aspects de défense et d’énergie", selon les précisions de l’Elysée.

Ce déplacement doit permettre à Emmanuel Macron et à Olaf Scholz d’évoquer également "les grands dossiers internationaux dans le cadre de la présidence allemande du G7, dont le sommet aura lieu en juin. La situation au Sahel, les Balkans occidentaux et la relation UE-Chine seront également discutées", de même que "les dossiers bilatéraux entre la France et l’Allemagne", selon la présidence.