Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence humanitaire internationale pour les civils de Gaza, le 9 novembre 2023, à l'Elysée

Lors d'une conférence humanitaire organisée ce jeudi à l'initiative de la France, Emmanuel Macron a appelé à un arrêt des combats entre Israël et le Hamas. « Aujourd’hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Il faut une pause humanitaire très rapide et œuvrer à un cessez le feu », a lancé le chef de l'État à l’Élysée.

« Si on veut vraiment protéger des vies, ce qui ne doit pas empêcher Israël de se défendre, cela doit passer par la remise à l'accès de l'eau, de l'énergie et de cette trêve qui doit conduire à un cessez-le-feu », a encore précisé Emmanuel Macron.

Le président a annoncé par ailleurs vouloir porter l'aide de la France à 100 millions d'euros. L'aide au développement de la France, que certains députés souhaitent suspendre, s'est chiffré à 95 millions d'euros en 2022.

Depuis le début du conflit, la France a livré 17 tonnes de fret humanitaire à destination de Gaza au moyen d'un vol militaire via l’Égypte. Deux autres vols militaires, prévus dans les prochains jours, achemineront 37 tonnes supplémentaires d’aide. De plus, le Tonnerre, un porte-hélicoptère médicalisé de l'armée française, est également positionné en Méditerranée pour soutenir les opérations de secours.