Emmanuel Macron annonce la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire dans les cafés et les restaurants

Emmanuel Macron s'adresse aux participants lors de sa visite au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation au hall Eurexpo de Lyon, le 27 septembre 2021.

Les pourboires payés par carte bancaire dans les cafés et restaurants seront défiscalisés, selon une annonce ce lundi d’Emmanuel Macron. Cette mesure doit permettre de redonner de l'attractivité à ce secteur confronté à une pénurie de main-d’oeuvre. Emmanuel Macron s’est exprimé lors d'une visite au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA) qui s'ouvre à Lyon :

« Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés ».

Ce dispositif sera mis en œuvre « dans les prochains mois ».

Emmanuel Macron a tenu à souligner que les Français « utilisent de moins en moins le liquide » pour payer :

« C'est une mesure qui ne coûte rien, parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. En effet, on ne va pas payer des charges et des impôts sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas versé. Si c'est versé, c'est du pouvoir d'achat en plus pour des femmes et des hommes qui travaillent et dont le client reconnaît le travail et a envie de rajouter à ce que paye l'employeur ».

Selon Emmanuel Macron, « cela va permettre [aux restaurateurs] d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire: tu peux gagner plus que le salaire et le bonus que je te verse ».

La président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, s'était lui aussi prononcé lundi matin en faveur de cette mesure, afin que les pourboires puissent être ajoutés directement sur l'addition payée par carte bancaire sans être taxés.