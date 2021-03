Emmanuel Macron annonce l'ouverture de la vaccination à partir de 70 ans dès samedi même sans comorbidité

Emmanuel Macron à Valenciennes

Toutes les personnes de plus de 70 ans pourront se faire vacciner à partir du samedi 27 mars, a annoncé Emmanuel Macron, dans la matinée du mardi 23 mars lors d’un déplacement dans un centre de vaccination à Valenciennes.

Le président de la République a aussi annoncé la mise en place d’un numéro de téléphone dédié aux personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas encore réussi à se faire vacciner.

La CPAM téléphonera aux plus de 75 ans non encore vaccinés pour leur proposer des rendez-vous. Emmanuel Macron a ajouté "C'est une course de vietesse : on doit vacciner tous les jours tous les soirs