© Ludovic MARIN / AFP

Lutte contre le cancer

Emmanuel Macron a dévoilé les contours du plan cancer et vise une "génération sans tabac" en 2030

Le président de la République a dévoilé, ce jeudi, une stratégie décennale contre le cancer qui reste la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. L'objectif est de faire baisser le nombre de morts de 150.000 à 100.000 par an.