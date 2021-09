Emmanuel Macron : "Nous aimions Belmondo, parce qu'il nous ressemblait"

Victor Belmondo, l'un des petits-enfants de Jean-Paul Belmondo a pris la parole lors de cette cérémonie aux Invalides :

"Merci Papy de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisse remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime, et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué".