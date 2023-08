Emeutes urbaines : Gérald Darmanin demande un « suivi » des personnes à l'origine d’actions violentes

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse.

Gérald Darmanin a demandé aux responsables de la police et de la gendarmerie « un suivi » des personnes « ciblées comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors des émeutes » afin de prévenir tout débordement à l'approche de la Coupe du monde de rugby (en septembre et en octobre 2023) et des JO de Paris (lors de l’été 2024).

Dans un courrier adressé mercredi 2 août au préfet de police de Paris ainsi qu'aux patrons de la police et de la gendarmerie, dont l'AFP a eu connaissance, Gérald Darmanin indique qu'il est « indispensable de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens, notamment dans la perspective des grands événements sportifs ».

Le ministre de l’Intérieur leur demande donc de « mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine des actions violentes lors des émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités tout au long de ces prochains mois ».

Le ministre de l’intérieur précise qu'il est « attendu des services de renseignement qu'ils renforcent dès à présent leurs dispositifs d'anticipation de ce type d'événement ».

La mort à Nanterre de Nahel, après un refus d’obtempérer le 27 juin, a déclenché une vague de violence à travers le pays durant une semaine. Les forces de l’ordre ont procédé à 3.651 interpellations en huit nuits.