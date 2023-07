Emeutes après la mort de Nahel : "Le pic que nous avons connu ces derniers jours est passé", selon Emmanuel Macron face à plus de 200 maires

Des maires ont été reçus à l'Elysée ce 4 juillet après les récentes violences urbaines suite à la mort de Nahel durant un refus d’obtempérer.

Emmanuel Macron s’est confié ce mardi 4 juillet face à plus de 200 maires. Ces élus étaient reçus à l'Elysée après les récentes violences urbaines suite à la mort de Nahel durant un refus d’obtempérer.

"Est-ce que le retour au calme est durable ? Je serai prudent, mais le pic que nous avons connu ces derniers jours est passé", selon des propos rapportés par des participants auprès de la rédaction de France Info.

Les élus ont été invités par le chef de l’Etat à l’Elysée après avoir été "victimes d'exactions" au cours des violences urbaines survenues après la mort de Nahel, la semaine dernière.

Emmanuel Macron a tenu à apporter son soutien aux maires concernés :

"J'ai souhaité vous recevoir pour marquer le soutien, l'estime et la reconnaissance de la nation pour l'action qui a été la vôtre ces derniers jours. Si vous êtes là, c'est que vous avez été victimes, parfois, vous l'avez été de manière très directe et personnelle, vos familles et vos proches, de manière intolérable et inqualifiable. Pour beaucoup d'entre vous aussi, vos agents municipaux ont été pris à partie et vos communes ont eu à vivre la dégradation de mairies, de commissariats, d'écoles."

Les forces de l'ordre ont interpellé 72 personnes en France dans la nuit de lundi à mardi, contre 157 la nuit précédente, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur communiqués mardi matin.

159 véhicules ont été incendiés, 24 bâtiments dégradés et quatre locaux de police, gendarmerie ou police municipale pris pour cible.

Pour son premier déplacement depuis le début de la crise, Emmanuel Macron s'est rendu lundi en milieu de soirée avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la caserne Bessières, dans le 17e arrondissement de la capitale, qui accueille les effectifs de la BAC (brigade anticriminalité) de nuit et de compagnies départementales d'intervention. Il est ensuite allé à la préfecture de police de Paris pour de nouveaux échanges, a indiqué l'Elysée.

Le chef de l'Etat a aussi remercié, via un tweet, les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers pour leur "mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits".