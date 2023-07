Emeutes après la mort de Nahel : Laurent Wauquiez veut proposer une union sacrée à Emmanuel Macron

Laurent Wauquiez a accordé un entretien à la rédaction du Figaro.

Après les violences urbaines suite à la mort de Nahel lors d’un refus d’obtempérer, de nombreuses personnalités politiques à droite comme Bruno Retailleau ou Eric Ciotti ont critiqué la politique du gouvernement en matière de sécurité notamment. Laurent Wauquiez vient d’accorder un entretien à la rédaction du Figaro.

L’ancien président des Républicains demande ce mercredi à Emmanuel Macron de « mobiliser une forme d’union sacrée autour de mesures décisives » après les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Nahel.

Laurent Wauquiez considère que les émeutes « n’ont rien à voir avec une crise sociale et encore moins avec la mort d’un jeune, aussi tragique soit-elle ». Selon lui, elles sont « le symptôme spectaculaire (de) la désintégration de l’État et de la nation ». Selon lui, « les deux seules figures de l’autorité qui subsistent dans les quartiers sont le caïd et l’imam ».

Laurent Wauquiez, dans cette interview, propose notamment l’« expulsion » des étrangers auteurs de violence, un « choc carcéral » et la « suspension des aides sociales aux délinquants et parents de délinquants ».

Néanmoins, il récuse « une démarche de coalition, de négociation (ou) de compromission ». Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes appelle à « s’entendre sur quelques mesures fortes soutenues par une écrasante majorité des Français et qui pourraient être soumises au Parlement, voire proposées par référendum ».

Pour le « choc carcéral », Laurent Wauquiez souhaite inscrire dans la loi « des peines minimales de privation de liberté effectives dès le premier acte de violence aux personnes » et appliquer de « la prison ferme systématique à la première atteinte à l’intégrité physique ». Il est également favorable à la construction de places de prisons supplémentaires.

Laurent Wauquiez souhaite « restaurer une idée de devoirs face aux droits, en suspendant, comme le propose l’actuel patron des LR, Eric Ciotti, les aides sociales aux délinquants et parents de délinquants ».

Il souhaite également bâtir « un chemin d’espoir » avec « la construction d’un système fort de bourses au mérite dès la classe primaire ».

Laurent Wauquiez critique « la posture » qui « consiste à dire qu’il n’y a aucun lien entre les émeutes et l’immigration » et celle « qui, dans l’approche lepéniste, voudrait nous faire croire qu’en réglant la question de l’immigration, on résoudrait tous nos problèmes ».

Il estime que si « arrêter l’immigration est une condition nécessaire », elle n’est pas « suffisante car notre problème, ce sont aussi ces délinquants de nationalité française qui ne se reconnaissent pas comme Français et qui sont dans la détestation d’un pays qui leur a pourtant tant donné ».

Reste à savoir si Laurent Wauquiez sera bien entendu par Emmanuel Macron.