Elysée 2027 : Marine Le Pen remporterait l’élection présidentielle face à Edouard Philippe ou Gabriel Attal, selon un nouveau sondage

Marine Le Pen et Jordan Bardella lors d'une réunion politique.

Un nouveau sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro Magazine rebat les cartes de la course à la présidentielle de 2027. Marine Le Pen domine les candidats de la majorité présidentielle.

Une nouvelle enquête menée par l'Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro Magazine révèle une évolution au sein de l’électorat pour l’élection présidentielle de 2027. Le sondage dévoilé par Le Figaro montre que Marine Le Pen est en capacité de gagner la présidentielle de 2027. Pour le premier tour, Marine Le Pen devance Edouard Philippe et Gabriel Attal de 10 à 15. La candidate du Rassemblement National aurait une courte avance de 1 à 2 points au second tour.

Dans le cadre de ce sondage, Gabriel Attal et Jordan Bardella intègrent le panel des candidats potentiels permettant ainsi d’avoir une idée plus précise des réelles intentions de vote pour le futur scrutin présidentiel. Si Gabriel Attal était candidat en 2027, il pourrait se qualifier pour le second tour, avec 20 % des voix, face à Marine Le Pen qui obtiendrait 35 % des intentions de vote. Ils devancent Jean-Luc Mélenchon à 14 %.

La rédaction du Figaro souligne, à travers cette étude, le succès de Gabriel Attal au sein du paysage politique en un temps record et comme un des prétendants à la succession d'Emmanuel Macron.

Selon ce sondage, Edouard Philippe reste le candidat qui réalise le plus gros score du premier tour (24 %) face à Marine Le Pen.

Le sondage témoigne de la faiblesse des intentions de vote dans certaines catégories de citoyens, notamment pour les classes moyennes.

D’après les résultats du sondage, Edouard Philippe et Gabriel Attal sont distancés par Marine Le Pen dans ces catégories. La candidate du RN rassemble 39 % des suffrages des salariés quand le maire du Havre n’obtient que 17 % et le Premier ministre actuel serait à 14 %.

Chez les 50-64 ans, Marine Le Pen parvient à séduire 46 % de cette tranche d'âge. Edouard Philippe à des difficultés à rassembler 19 % des 50-64 et Gabriel Attal obtient seulement 15 % des intentions de vote auprès de cette catégorie.

Selon cette étude, les scores des candidats Les Républicains ne dépassent pas 8 % (si Laurent Wauquiez est candidat face à Gérald Darmanin). Xavier Bertrand obtiendrait 6 % d’intention de vote dans une opposition face à Edouard Philippe.

L'étude de l'Ifop démontre que la dynamique en faveur du Rassemblement national est en marche et semble difficile à arrêter.

Les résultats des élections européennes pourraient amplifier le phénomène et faire monter le Rassemblement National toujours un peu plus dans les sondages.