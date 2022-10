Elon Musk annonce avoir enfin racheté Twitter

Elon Musk a annoncé qu'il avait racheté Twitter ce jeudi 27 octobre 2022.

Elon Musk a annoncé sur Twitter, ce jeudi 27 octobre vers 15 h, avoir fait l'acquisition du réseau social après des mois de tergiversations et de bataille juridique.

Le milliardaire Elon Musk a annoncé sur Twitter ce jeudi avoir fait l'acquisition du réseau social. La direction de ce dernier n'a pas encore confirmé.

"Si j'ai acheté Twitter, c'est qu'il est important pour le futur de notre civilisation d'avoir une place de village numérique commune où des opinions peuvent être débattues dans un climat serein, sans mener vers la violence", a indiqué Elon Musk dans un communiqué.

Cette annonce pourrait donc être la conclusion d'un interminable feuilleton autour de la vente du réseau social.

Elon Musk avait dans un premier temps annoncé sa volonté de conclure l'affaire, avant de se rétracter. La justice était intervenue, et le rachat devait être bouclé avant ce vendredi.

Selon Elon Musk, "Twitter ne peut évidemment pas être une zone de non-droit où tout peut être dit sans conséquence. (...) Actuellement, le principal danger est que les réseaux sociaux deviennent des chambres d’écho de l’extrême-droite et de l’extrême-gauche générant toujours plus de haine et divisant notre société", a-t-il indiqué ce jeudi.

Rebaptisé « Chef Twit », Elon Musk s’est fait filmer au siège du réseau social, un lavabo dans les mains. La juge du Delaware chargée du dossier avait donné à Elon Musk jusqu’à vendredi pour finaliser le rachat.

Dans le clip, Elon Musk arrive à l’accueil de ce qui semble être le siège de la société, avec un lavabo dans les bras, hilare. Il joue ainsi sur le mot « sink » (lavabo), utilisé dans une expression américaine qu’il a postée sur le message accompagnant la vidéo. « J’entre au siège de Twitter – je vous laisse absorber l’information ! », ou « Let that sink in » en anglais, a-t-il écrit, sur son compte.