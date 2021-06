Elections régionales : Emmanuel Macron se défend d’«interférer» dans la campagne

Le président Emmanuel Macron rencontre des citoyens dans une rue de Poix-de-Picardie le 17 juin 2021 lors d'une visite dans le Nord de la France.

Emmanuel Macron poursuit son « tour de France », débuté le 2 juin dernier dans le Lot, par un déplacement dans les Hauts-de-France. Le président de la République a tenu à balayer les accusations faites par les oppositions. Il s’est confié aux journalistes lors de ce nouveau déplacement dans la Somme :

« Je continue simplement mon travail pour la nation. Ça ne vous a pas échappé, j'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022 ».

En visite dans la Somme et l'Aisne à l'approche des élections régionales, le chef de l'Etat s'est justifié :

« Ce sont les forces politiques qui ont choisi cette date pour les régionales. Je l'ai dit dès le début... si les régionales et les départementales sont maintenues, ça ne doit pas empêcher le président et le gouvernement de travailler ».

La décision prise par le gouvernement de mettre fin à l'obligation du port du masque en extérieur dès ce jeudi, à trois jours des régionales, a valu au président les critiques de l’opposition.

Emmanuel Macron a tenu à défendre ces choix :

« On gère la crise sanitaire avec beaucoup de précautions. On a pris des décisions hier qui ont permis de passer une nouvelle étape. Moi je suis dans la vigilance, dans l'accompagnement, dans la relance du pays et son ouverture. La situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail ».

Emmanuel Macron a précisé qu’il ne s’immisçait pas dans la campagne des régionales et qu’il ne s’occupait pas actuellemnt « des sujets qui sont régionaux » :

« Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement mon travail pour la nation ».