Election présidentielle : quels seront les thèmes abordés lors du débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont participer au débat de l'entre-deux-tours ce mercredi 20 avril.

Le remake du débat de l’entre-deux tours de 2017 va se jouer ce mercredi soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le président sortant devra défendre le bilan d’un quinquennat marqué par la crise des Gilets jaunes, l’affaire Benalla, les révélations sur McKinsey et la gestion de la crise sanitaire le Covid-19.

La prestation de la candidate du Rassemblement National avait été très critiquée dans les médias il y a cinq ans.

Il y a cinq ans, le débat avait été suivi par plus de 16 millions de téléspectateurs.

Selon un sondage OpinionWay-Kéa Partners pour « Les Echos » et Radio classique, seuls 36 % des Français interrogés « attendent avec impatience » ce rendez-vous. Et 14 % attendent ce débat « pour décider pour quel candidat voter ».

Le débat de l’entre-deux-tours sera diffusé à partir de 21 heures sur TF1 et France 2, mais aussi sur BFMTV, Public Sénat, LCP, LCI, FranceInfo, CNews et sur Twitch.

Au total, la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron devrait durer 2h30. Le débat sera animé par Gilles Bouleau pour TF1 et Léa Salamé pour France 2.

Les deux candidats s’exprimeront sur huit thèmes. Un tirage au sort a déterminé leur ordre. Emmanuel Macron et Marine Le Pen évoqueront dans un premier temps le pouvoir d’achat puis les questions internationales et le modèle social autour des retraites notamment. L’environnement viendra en quatrième position, suivi de la compétitivité et de l’attractivité française, puis la jeunesse. Le débat s’achèvera sur les questions autour de la sécurité et de l’immigration et enfin sur les institutions et les sujets de gouvernance.

Chacun des thèmes aura « un temps donné » de parole.

Selon une enquête Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 54% des Français jugent que Marine Le Pen serait «la meilleure (ou la moins mauvaise)» à traiter le sujet du pouvoir d'achat si elle était élue contre 42% pour Emmanuel Macron.

Un autre tirage au sort a déjà eu lieu à l’Arcom pour savoir quel candidat commencera à prendre la parole. Marine Le Pen pourra donc répondre en premier à la première question.

16 caméras filmeront les deux candidats, dont une grue et un travelling.

Les deux participants seront installés à deux tables, séparées de 2,5 mètres de distance. Contrairement à il y a cinq ans, Marine Le Pen sera installée à droite et Emmanuel Macron à gauche. Les deux présentateurs seront légèrement en retrait, à 4 mètres des candidats. Le décor se composera essentiellement d’un grand écran de 30,50 m de largeur et 3,70 m de hauteur.