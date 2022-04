Election présidentielle : Marine Le Pen appelle « tous ceux qui n’ont pas voté pour Emmanuel Macron » à la rejoindre pour le second tour

Marine Le Pen affrontera Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle.

Marine Le Pen sera opposée à Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle. La candidate du Rassemblement National s’est adressée à ses militants et aux Français après l’annonce des résultats dans la soirée de dimanche. Elle a invité les électeurs n’ayant pas voté pour Emmanuel Macron à la rejoindre :

« Le peuple français me fait l’honneur d’être qualifiée au second tour. J’exprime aux électeurs ma plus sincère gratitude. Je vois l’espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Tous ceux qui aujourd’hui n’ont pas voté pour Emmanuel Macron sont appelés à rejoindre notre rassemblement ».

Marine Le Pen a rappelé les enjeux du second tour :

« De votre vote dépend de la place que l’on veut donner à l’argent dans notre société (…) ou de la possibilité d’accéder à la retraite en bonne santé. J’assurerai l’indépendance nationale, je contrôlerai l’immigration et rétablirai la sécurité pour tous ».

Jordan Bardella a également lancé un appel au rassemblement de « tous ceux qui ne veulent plus d’Emmanuel Macron » pour le second tour aux côtés de Marine Le Pen :

« Je tends la main à tous les amoureux de la France et tous ceux qui ne veulent plus d’Emmanuel Macron. Il n’y a plus de gauche ou de droite, il y a un clivage avec les nationaux et les mondialistes ».

Jordan Bardella appelle au « rassemblement avec ceux d’Eric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon mais aussi tous ceux qui veulent fermer la parenthèse Emmanuel Macron ».