Election présidentielle 2022 : 13% des Français se disent prêts à voter pour Eric Zemmour s’il se présente

Eric Zemmour sondage élection présidentielle de 2022 Valeurs Actuelles

Eric Zemmour sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Le chroniqueur de CNews et journaliste au Figaro pourrait se laisser tenter, selon une enquête de L'Express. Cette éventuelle candidature a été testée par l'institut de sondages Ifop dans une enquête d'opinion réalisée pour le magazine Valeurs Actuelles, à paraître ce jeudi.

A la question suivante : « seriez-vous prêt à voter pour Eric Zemmour s'il était candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022 ? », 13% des personnes interrogées répondent oui.

Selon Jérôme Fourquet dans les colonnes de Valeurs Actuelles, « ce potentiel n'est ni négligeable ni sensationnel. Si on le compare à celui d'autres outsiders qui pourraient émerger depuis l'extérieur du paysage politique, il se situe au même niveau que Jean-Marie Bigard (13%), un peu plus haut que Michel Onfray (9%) et singulièrement plus bas que (le général) Pierre de Villiers (20%) ».

Dans le détail, 4% répondent : « Oui, certainement », et 9% « oui, probablement ». Au total, 74% répondent « non », dont 60% « non, certainement pas ». 13% des sondés indiquent ne pas connaître Eric Zemmour.

En octobre 2015 lors d'un précédent sondage, 12% des personnes interrogées avaient déclaré qu'elles pourraient voter en faveur d’Eric Zemmour dans le cadre de l’élection présidentielle.

Ce sondage a été réalisé par l'Ifop pour Valeurs actuelles auprès d'un échantillon de 1.019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 10 février 2021. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, sexe, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.