Yannick Jadot a appelé Christiane Taubira à rejoindre les rangs des Verts et à ne pas se présenter lors de l'élection présidentielle de 2022.

Alors que les candidatures se multiplient à gauche après les récentes déclarations de Christiane Taubira, Yannick Jadot a tenu à clarifier la position des Verts. Le candidat EELV a tendu la main aux différentes personnalités engagées dans la course à l’Elysée. Invité de RMC et BFMTV ce lundi 20 décembre, Yannick Jadot a une nouvelle fois expliqué qu'il refusait de participer à une primaire de la gauche. Yannick Jadot a appelé Christiane Taubira et Anne Hidalgo à le rejoindre, selon des informations du Parisien.

Lors de son entretien avec Jean-Jacques Bourdin, Yannick Jadot a passé ce message :

« Rejoins les écologistes, Christiane. Mets ton talent au service d’une campagne qui a travaillé, qui a un projet ».

Selon Yannick Jadot, après « cinq ans d’absence politique », revenir avec « une vidéo de trois minutes à quatre mois de l’élection, pour donner rendez-vous dans un mois (…) ce n’est pas sérieux, ce n’est pas à la hauteur des combats qu’elle mène ».

Christiane Taubira a annoncé vendredi dernier qu’elle envisageait de se présenter à l’élection présidentielle. Elle se décidera définitivement en janvier prochain.

Lors de son entretien sur RMC et BFMTV, Yannick Jadot s’est également exprimé sur la campagne de la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo :

« Je pense que sa candidature est dans l’impasse ».

Yannick Jadot a confirmé qu’il ne participerait pas à la primaire populaire :

« A quatre mois de la présidentielle, on nous sort encore un processus pour se parler entre nous et ne pas parler aux Françaises et aux Français. (…) Quoi qu’il arrive, il y aura un bulletin Jadot. On ne peut pas supprimer une candidature écologiste quand les impératifs environnementaux sont aussi essentiels ».