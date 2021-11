Election à la présidence de l'Association des Maires de France : Macron veut la faire basculer de son côté

David Lisnard

André Laignel, socialiste, élu depuis quarante-quatre ans d’Issoudun (Indre), se présente en binôme derrière le LR David Lisnard pour la présidence de l’Association des maires de France remarque Paris Match.

Il n'apprécie pas la candidature concurrente de l’UDI Philippe Laurent : «Il est l’arbre qui cache la forêt macroniste. Près de 23 membres de sa liste sur 35 sont proches du chef de l’État. S’il l’emporte, l’AMF deviendra une courroie de transmission du pouvoir étatique.»

" Or l’AMF doit être indépendante ", complète Lisnard, 52 ans. Soutenu par François Baroin, il fut attaché parlementaire du député-maire de Lons-le-Saunier Jacques Pélissard, ancien président de l’AMF.

Le maire de Sceaux, Philippe Laurent, 67 ans, dénonce un faux procès/ L’actuel secrétaire général de l’association et membre du bureau depuis plus de vingt ans rêve de ce poste. Il met en avant le fait que le scrutin est à la proportionnelle et que la présence de sa liste permettra une meilleure représentativité des élus «modérés, centristes, sans étiquette». Il regrette une AMF qui s'est «refermée sur elle-même ces dernières années».