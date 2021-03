La navigation sur le canal de Suez est « temporairement suspendue » jusqu'à remise à flot du navire « Ever Given », une étape qui pourrait prendre des semaines.

Le navire « Ever Given », de 400 mètres de long, est bloqué sur le canal de Suez. Ce jeudi, l'Autorité égyptienne du canal a communiqué sur les étapes en cours pour résoudre cette crise.

La navigation dans le canal de Suez a été « temporairement suspendue » jusqu'à la remise à flot du navire géant Ever Given. Cette précision a été donnée ce jeudi 25 mars par l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA). Ce porte-conteneurs s'est échoué mercredi matin et bloque le trafic maritime de l'une des voies commerciales les plus fréquentées du monde.

George Safwat, le porte-parole de la SCA, a fait le point sur la situation : .

« Les autorités maritimes ont indiqué que 13 navires du convoi nord [en provenance de la Méditerranée] via Port Said qui devaient passer (...) sont à l'arrêt dans des zones d'attente jusqu'à la remise à flot complète » du navire.

La société japonaise Shoei Kisen Kaisha a annoncé jeudi qu'elle était la propriétaire du porte-conteneurs et qu'il était « extrêmement difficile » de le renflouer. Les opérations pour remorquer ce géant des mers de 400 mètres de long et de 220.000 tonnes pourraient prendre plusieurs jours.

La société japonaise Shoei Kisen Kaisha, propriétaire du porte-conteneurs a annoncé ce jeudi qu’elle travaillait avec les autorités égyptiennes du canal pour la remise à flot.

Les experts de la société néerlandaise Smit Salvage étaient attendus sur place ce jeudi. Dégager le porte-conteneurs géant qui bloque la navigation sur le canal de Suez pourrait prendre « des jours voire des semaines », selon les déclarations du directeur exécutif de Royal Boskalis, la maison mère de la société néerlandaise.

L’incident survenu dans la nuit de mardi à mercredi entraîne des embouteillages massifs de navires et d’importants retards de livraison de pétrole et d’autres produits commerciaux.

L’équipe de Smit Salvage, société spécialisée dans la gestion des situations d’urgence en mer, évaluait jeudi un certain nombre de facteurs pour décider de la meilleure façon de dégager le navire battant pavillon panaméen, selon les précisions de Peter Berdowski.

« Nous examinons la quantité de pétrole qu’il contient, la quantité d’eau, ce sont des calculs complexes ».

Smit Salvage a notamment participé à de grandes opérations de sauvetage ces dernières années, celles du sous-marin nucléaire russe Koursk en 2000 et du navire de croisière italien Costa Concordia en 2012.