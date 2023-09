Education nationale : quelles sont les principales mesures qui vont être déployées par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire ?

Le gouvernement va dévoiler son plan de lutte contre le harcèlement scolaire ce mercredi 27 septembre.

Gabriel Attal a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une « priorité absolue ». Le ministre de l’Education nationale va présenter ce mercredi, selon des informations du Parisien et du Figaro, un plan interministériel, annoncé fin juin par Elisabeth Borne.

Gabriel Attal souhaite notamment s’attaquer au cyberharcèlement.

Le gouvernement souhaiterait faire respecter la majorité numérique sur les réseaux sociaux. Le ministre de l’Education nationale songe également à supprimer le téléphone portable « dans les cas de situation de harcèlement grave » ainsi que « le bannissement des réseaux sociaux ».

Parmi les autres mesures qui devraient être annoncées ce mercredi, le gouvernement souhaite que les jeunes de moins de 15 ans ne puissent plus s'inscrire sur les réseaux sociaux sans accord parental. Ce dispositif utiliserait le fichier EduConnect, le compte qui permet de se connecter à la plate-forme numérique de l'Education nationale et qui est déjà utilisé aujourd'hui pour attester de son âge et recevoir le virement du Pass culture.

Le projet de loi « Sécuriser et réguler l'espace numérique » prévoit un bannissement de six mois des réseaux sociaux en cas de harcèlement. Cette disposition n'intervient qu'en fin de procédure. Une nouvelle mesure permettrait au juge des enfants, par «mesure pré-sentencielle», de confisquer systématiquement le téléphone portable de l’enfant harceleur.

Un couvre-feu numérique, de 18h à 8h du matin, devrait être instauré. « Cette mesure sera désormais possible sur Internet. Elle créerait un couvre-feu numérique, qui prohiberait par exemple de 18 heures à 8 heures du matin l'usage des réseaux sociaux », selon le ministère.

En cas de non-respect du couvre-feu numérique, et de poursuite du harcèlement, le juge « pourra en tenir compte et prononcer un bannissement ».

Le gouvernement souhaite aussi créer des brigades anti-harcèlement « au sein de chaque académie ». Elles s’inspirent des équipes « Valeurs de la République », qui sont chargées de conseiller et de former sur les atteintes à la laïcité. «Elles seront constituées de fonctionnaires de l'Éducation nationale formés à la lutte contre le harcèlement scolaire (inspecteurs, psychologues...), auxquels pourraient se joindre des contractuels qui ont déjà œuvré dans ce domaine », selon le ministère de l’Education nationale.

Les mesures seront officiellement dévoilées ce mercredi 27 septembre par le gouvernement.