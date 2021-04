© CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Hackers

Ecole à la maison : des cyberattaques en provenance de Chine et de Russie ont été confirmées

Selon l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, des attaques répétées ont bien été menées depuis la Russie et la Chine. Les plateformes de l'Environnements numériques de travail (ENT) et des services proposés par le CNED étaient inaccessibles en France la semaine dernière pour les élèves et les enseignants dans de nombreuses régions, perturbant les cours à distance.