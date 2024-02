Donald Trump ne garantit pas la sécurité de l’OTAN face à la Russie et promet des expulsions massives de migrants en cas de victoire à la présidentielle

Donald Trump lors d'un rassemblement à Conway, en Caroline du Sud, le 10 février 2024.

Donald Trump a menacé, en cas de réélection, de ne plus garantir la protection de l’OTAN face à la Russie et a promis une vague massive d’expulsions à la frontière avec le Mexique, lors d’un meeting samedi en Caroline du Sud, selon BFMTV.

L’ancien président américain reproche régulièrement à ses alliés de l’OTAN de ne pas financer suffisamment l’institution. Lors de son meeting, Donald Trump a rapporté une conversation avec un des chefs d’Etat de l’OTAN, sans le nommer.

« Un des présidents d’un gros pays s’est levé et a dit : et bien, monsieur, si on ne paie pas et qu’on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ? ».

Donald Trump aurait répondu sèchement :

« Non, je ne vous protégerais pas. En fait je les encouragerais à vous faire ce qu’ils veulent. Vous devez payer vos dettes ».

Donald Trump a récemment fait pression sur les élus républicains au Congrès pour tenter d’enterrer un projet de loi prévoyant le versement d’une nouvelle aide à l’Ukraine ainsi qu’une réforme de la politique migratoire.

Donald Trump a aussi évoqué la question de l’immigration lors de ce meeting. Il a assuré que l’expulsion de migrants constituerait l’une de ses priorités en cas de retour à la Maison-Blanche.

« Dès le premier jour, je mettrai fin à toutes les politiques d’ouverture des frontières de l'administration Biden et nous lancerons la plus grande opération d’expulsion nationale de l’histoire des Etats-Unis. Nous n’avons pas le choix ».