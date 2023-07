Donald Trump, photo AFP

L’ancien président des Etats-Unis vient de toucher le gros lot. Il a vendu des photos issus du domaine public… et touché 5 millions de dollars de royalties. Ce qu’il faut savoir sur cette étrange épopée financière.

Difficile d’imaginer un meilleur vendeur que celui qui arrive à faire payer autrui pour quelque chose d’initialement gratuit. C’est précisément ce que vient de faire Donald Trump. Pour accomplir cet exploit financier, que narre Vanity Fair sur son site, l’ancien président de la République américaine vient de gagner quelque 5,75 millions de dollars - soit 5,15 millions d’euros - de royalties sur la vente d’un livre de photos. Il a bénéficié de droits d’auteur sur la commercialisation de l’ouvrage, intitulé Our Journey Together, ou Notre Voyage ensemble en français.

Dans le détail, poursuivent nos confrères, il s’agit d’un livre autobiographique construit autour de photos de Donald Trump, lesquelles ont été prises pendant son mandat de chef d’Etat. Le seul texte rédigé, écrit par l’ancien président, correspond aux légendes qu’il a ajouté aux dits clichés. Le livre, vendu pour 74,99 dollars (68 euros) a été acheté environ 500 000 fois, a fait savoir Sergio Gor à travers un communiqué, un membre de l’équipe de campagne du Républicain défait par Joe Biden.

Seulement voilà : les photos ont été prises par Shealah Craighead, la photographe officielle de la Maison-Blanche… et sont publiques. N’importe qui peut y accéder gratuitement, par conséquent. Et s’il ne s’agit en aucun cas d’une arnaque (il a tout de même fallu compiler les clichés, produire le livre, etc), force est de constater que certains auraient pu économiser des sommes conséquentes…