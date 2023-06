Dominique de Villepin exprime son inquiétude face à la "dérive dangereuse" du parti Les Républicains

Face à ce constat, Dominique de Villepin appelle à mettre fin à la fuite en avant financière et demande au gouvernement de reprendre le contrôle de la situation, des services publics et de remettre en marche les administrations. Il affirme que la priorité doit être de gouverner efficacement, plutôt que de chercher systématiquement à réformer à tout prix.

Dans une interview accordée à France Inter le 21 juin, Dominique de Villepin, exprime son désaccord face aux initiatives prises par les députés du parti Les Républicains, qui ont déposé deux propositions de loi sur l'immigration. Selon l'ancien ministre de Jacques Chirac, cette démarche représente "une erreur stratégique" et une "dérive dangereuse" pour le parti, car il estime qu'ils empruntent le terrain du Rassemblement national. Dominique de Villepin souligne que cela entraînera une perte d'identité, de valeurs et de principes qui avaient été clairement établis jusqu'à l'époque de Jacques Chirac.

L'ancien chef du gouvernement craint donc que les barrières entre l'extrême droite et la droite en France soient en train de s'effondrer et déplore le comportement d'un certain nombre de responsables politiques, y compris à droite, qui, se sentant impuissants, estiment qu'il n'y a pas d'autre solution que d'adopter des positions extrêmes. Il constate une "droitisation" de la politique française et "une marche vers l'extrême droite qui paraît difficilement arrêtable".

Dominique de Villepin estime qu'il est nécessaire d'avoir des ministres et des administrations dotés de feuilles de route claires et qui avancent pas à pas. Il plaide également en faveur d'une réduction de la communication politique, regrettant que celle-ci l'emporte sur l'action politique, ce qui, selon lui, conduit à une fuite en avant vers la démagogie et le populisme.